هاري وميغان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

بعد اتهامات سابقة لهما بدعم "بايدن"، يخطط الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل للوقوف على الحياد علنيًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، والاكتفاء بتشجيع الأمريكيين على التصويت.

جاء ذلك بعد أن احتفل الزوجان بيوم تسجيل الناخبين الوطني، عبر مشاركة فريق مؤسسة "آرتشويل" في مبادرة كتابة الرسائل.

وجاء في بيان لهما: "التصويت ليس مجرد حق، إنه وسيلة أساسية للتأثير في مصير مجتمعاتنا".

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "تلغراف"، لم تؤيد الرسائل أي مرشح معين، بل ركزت على تشجيع الناخبين على استخدام أصواتهم.

ووجد دوق ودوقة ساسكس من الضروري أن يوضحا رأيهما بعد تصريحات ميغان في انتخابات 2020، بعد أن واجها اتهامات بدعم جو بايدن في الانتخابات الأمريكية السابقة لعام 2020، عندما صوّرا رسالة فيديو من منزلهما الجديد في مونتيسيتو، دعا خلاله الأمير هاري الناخبين الأمريكيين إلى "رفض خطاب الكراهية"، في حين وصفت ميغان الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بأنها "أهم انتخابات في حياتنا."

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وكشف الأمير هاري عدم قدرته على التصويت في الانتخابات الأمريكية، تمامًا كما لم يسبق أن صوّت من قبل في "المملكة المتحدة".