في حادثة غريبة، تصدر طفل رضيع يبلغ من العمر عامًا فقط، عناوين الأخبار بعد أن عض ثعبانًا حتى الموت.

ووقعت الحادثة في قرية جاموهار في بيهار الهندية الأسبوع الماضي، عندما رأى الطفل ثعبانًا في أثناء لعبه على شرفة منزله، فظن أنه لعبة، ما جعله يعضه بقوة، حتى قتله.

وبحسب صحيفة "هندوسان تايمز" ترك الطفل عائلته والأطباء بحالة من الدهشة، بعد أن هرعت به أمه إلى المستشفى.

وقالت والدة الطفل إن ابنها كان يلعب على الشرفة عندما التقط الثعبان الأسود ظنًا منه أنه لعبة، فعضه، وعندما رأته وهو يمضغ الثعبان، أخرجته من فمه، ونقلته إلى المستشفى على وجه السرعة.

وفحص الطاقم الطبي الطفل، وأكدوا سلامته الجسدية، وأوضحوا أن الثعبان "غير سام" وينتشر بشكل شائع في المنطقة خلال موسم الرياح الموسمية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الطفل بين أحضان امرأة، في حين حاول طبيب فتح فمه برفق. ورفع هاتفًا يعرض صورة للثعبان المقتول، إذ بدا واضحا أن جزءًا من جسده قد تعرض للسحق.

يذكر أنه في يوليو/تموز الماضي، حصلت حادثة مماثلة، حين لدغت أفعى رجلاً في بيهار، فعضها معتقداً أن ذلك سيعكس تأثير السم. وماتت الأفعى، فيما نُقل الرجل على وجه السرعة إلى المستشفى، إذ نجا بعد تلقي العلاج الطبي المناسب.