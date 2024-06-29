بعد انقطاع سنوات.. ويل سميث يفاجئ جمهوره بأغنية
يعود الممثل العالمي ويل سميث بأغنية جديدة بعد توقف موسيقي دام لسنوات عدة، وذلك منذ أن أطلق الممثل ومغني الراب الحائز على جائزة غرامي أربع مرات، أغنية "Get Lit" العام 2017، التي وصلت بعد أكثر من عقد من ألبومه الأخير "ضاع ووجدته" في العام 2005.
ومع ذلك، عاد نجم فيلم "أولاد أشقياء" بعرض جديد تمامًا بعنوان "بإمكانك فعلها"، أمس الجمعة.
وبحسب موقع "بيبول"، فإن الأغنية المنفردة المبهجة، التي وثق مقطعًا منها عبر حسابه في "انستغرام"، وقد شاركته جوقة من كنيسة، تعيد سميث مرة أخرى إلى أغاني الراب الخاصة به، بينما يشارك رسالة عاجلة في قلبه للمستمعين.
وتقول كلمات الأغنية: "أنت في الدخان والنار/ حبل مشدود على الأسلاك/ أرى أنك مكسور ومتعب/ وكل أملك قد انتهى، الكثير من الاختبارات للجسد/ منهك، تلهث لالتقاط أنفاسك/ تمشي عبر وادي ظل الموت/ وعندما تعتقد أنه لم يتبق لك شيء، استمر".
وفي وقت لاحق، كما يشير موقع "بيبول"، وجه مغني الراب نصيحته المشجعة إلى نفسه، إذ ألمح إلى أنه لا يزال يتعامل مع المعارك الشخصية الماضية –مثل حادثة الصفعة الشهيرة لكريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022- بكلمات مثل، "صدقني، لقد حاولوا استنزاف ويل سميث / في الرؤية الخلفية أرى أن الشدائد كانت الهدية".
كما شارك النجم الأمريكي مقطعًا لنفسه وهو يعزف على آلة البيانو من هذه الأغنية على وسائل التواصل الاجتماعي وعلق عليها قائلاً: "خلال بعض أحلك لحظاتي، كانت الموسيقى موجودة دائمًا بالنسبة لي، لترفعني وتساعدني على النمو. إنها أمنيتي المتواضعة أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة لك وتجلب لك كل الفرح والنور الذي تستحقه".
واختتم الممثل والموسيقي العالمي حديثه، قائلاً إنه "متحمس" لتقديم الأغنية الجديدة على الهواء مباشرة يوم الأحد 30 يونيو في حفل توزيع جوائز "بيت" لعام 2024.