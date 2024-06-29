بعد انقطاع سنوات.. ويل سميث يفاجئ جمهوره بأغنية

يعود الممثل العالمي ويل سميث بأغنية جديدة بعد توقف موسيقي دام لسنوات عدة، وذلك منذ أن أطلق الممثل ومغني الراب الحائز على جائزة غرامي أربع مرات، أغنية "Get Lit" العام 2017، التي وصلت بعد أكثر من عقد من ألبومه الأخير "ضاع ووجدته" في العام 2005.

ومع ذلك، عاد نجم فيلم "أولاد أشقياء" بعرض جديد تمامًا بعنوان "بإمكانك فعلها"، أمس الجمعة.