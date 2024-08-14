فرّقت السيول الجارفة التي تشهدها مناطق متفرقة في اليمن، الثلاثاء، شقيقين من محافظة "إب"، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، بعد إقدامهما على "مجازفة فاشلة" أودت بحياة أحدهما.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن السيول التي شهدها "وادي جنات" بمنطقة "السحول" وسط "إب"، الثلاثاء، قطعت طريق العودة أمام شقيقين من مديرية "ذي السفال"، جنوبي المحافظة، كانا يستقلان دراجة نارية، بعد زيارة لأقارب في مديرية "المخادر".

وذكرت المصادر أن الشقيقين لم يستمعا لتحذيرات الحاضرين، وقررا المجازفة بحياتهما واقتحما السيل بدراجتهما النارية، ما أدى إلى سقوطهما وانجرافهما مع السيل على الفور.

وبحسب المصادر، فإن أحد الشقيقين علق في إحدى الأشجار، بعد انجرافه لعشرات الأمتار؛ مما دفع المواطنين الموجودين في المكان إلى إنقاذه، في حين اختفى شقيقه الآخر، قبل أن يتم العثور على جثته بعد ساعات في منطقة عميقة من الوادي.

ويشهد اليمن منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات وسيول متفاوتة الشدة في عدد من محافظات البلاد، تسببت بوفاة 57 شخصاً، إضافة لعشرات المفقودين والمصابين، فضلًا عن أضرار لحقت بأكثر من 34 ألف أسرة، في محافظات الحديدة وحجة وتعز ومأرب.