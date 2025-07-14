بقيمة 10 ملايين دولار.. ما سر حقيبة زوجة جيف بيزوس الأسطورية؟ (صور)

ظهرت لورين سانشيز (55 عامًا)، زوجة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، بإطلالة أنيقة في شوارع نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع، حاملة حقيبة "بيركن" الشهيرة من Hermès باللون الأسود، في أول ظهور علني لهما بعد زفافهما الفاخر في مدينة البندقية الشهر الماضي.

سانشيز لفتت الأنظار بإطلالة رياضية أكملتها بحقيبة بيركن الفاخرة، التي أصبحت بمثابة توقيعها الشخصي.

وتأتي هذه الإطلالة في أعقاب تقارير عن مزايدة سانشيز، بشكل غير مؤكد، على الحقيبة الأصلية الأولى من طراز "بيركن" في مزاد "سوذبي" في باريس، والتي بيعت بمبلغ قياسي بلغ 10.1 مليون دولار لصالح جامع مقتنيات ياباني.

ويُشاع أن سانشيز وكريس جينر والدة كيم كارداشيان، تواصلتا مع دار المزادات لمحاولة شراء الحقيبة، لكن لم يُؤكد تقديم أي منهما عرضًا فعليًا.

وتُعد هذه الحقيبة الأسطورية من Hermès، والتي صُممت خصيصًا للممثلة والمغنية البريطانية جين بيركن عام 1984، رمزًا للأناقة الراقية والترف. واحتوت النسخة الأصلية على الأحرف الأولى لاسم بيركن تحت مقابضها، وبدأ المزاد بسعر تجاوز مليون دولار واستمر لعشر دقائق فقط.

وفي سياق آخر، شوهدت سانشيز الأسبوع الماضي في باريس وهي تستمتع بسهرة مع مشاهير مثل ليوناردو دي كابريو وشون بين، مرتدية فستانًا جلديًا أحمر قصيرًا برفقة حقيبة بيركن أخرى. كما حضرت عرض أزياء "بالنسياغا" للهوت كوتور، قبل أن تسافر مع بيزوس إلى مؤتمر صن فالي للميديا والتكنولوجيا، المعروف بـ"المخيم الصيفي للمليارديرات".

