"اختيار مريم".. مخرج ينظم "وقفة احتجاجية" بسبب عدم عرض فيلمه الأول‎

في سابقة هي الأولى من نوعها، نظّم المخرج المصري الشاب محمود يحيى وقفة احتجاجية أمام دار العرض السينمائي الشهيرة بوسط القاهرة "زاوية"، احتجاجا على عدم عرض فيلمه الأول "اختيار مريم" والذي ينتمي إلى السينما المستقلة.

وقال محمود يحيى إنه "لم يهتف أو يتظاهر بشكل مسيء إلى أي فرد أو جهة وإنما مارس حق التعبير عن الرأي حين رفع بوستر فيلمه الأول الذي قال إن سينما زاوية تعمدت تجاهله"، على حد تعبيره.

وأشار في سلسلة منشورات عبر صفحته بموقع "فيسبوك" إلى أنه "يخوض حربا غير متكافئة القوى مع القائمين على العرض والتوزيع السينمائي في مصر، تحديدًا القائمين على سينما زاوية، حيث يرفض دفن فيلمه ومنع عرضه بدون أي سبب رقابي ودون إبداء أسباب"، لافتا إلى أن "استثماره المالي ومجهود 4 سنوات ومستقبله السينمائي والفني كله على المحك ولذلك فهو في حاجة لدعم الجميع معنويا"، وفق قوله.

وأكد أنه "حاول الاستفسار من إدارة المكان عن سبب منع عرض الفيلم إلا أنه قوبل بالتجاهل"، موضحا أنه "تعرض للاعتداء من جانب أفراد تابعين لسينما زاوية رغم أنه لا يدعو إلى مقاطعتها ويرفض كل أشكال التجاوز بحقها".

"يفرض رأيه"

وأثار موقف المخرج الشاب حالة واسعة من الجدل، حيث تعاطف معه كثيرون، لكن هناك من استنكر موقفه ورأى أنه "يفرض رأيه بالقوة على دار عرض لا تريد تقديم فيلمه للجمهور وهذا هو حقها الذي تمارسه بكل حرية، كما أنها ليست ملزمة بتبرير قرارها".

وكتب المخرج المعروف أمير رمسيس، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" قائلا: "بعيدًا عن التصرف العنيف غير المدروس من بعض أفراد زاوية، فلست أفهم فكرة اقتناع مخرج باستحقاقه فرض فيلمه بالقوة على قاعة عرض أو موزع وطلب التضامن معه في خطوة تنم عن منطق أخرق"، على حد تعبيره.

وينتمي "اختيار مريم" إلى دراما "الكوميديا السوداء"، حيث تدور الأحداث حول أسرة فتاة تواجه أزمة مادية كبيرة، وفي الوقت نفسه تتعرض مريم لإغراء مالي كبير عندما يطلب منها الشخص الذي تقوم بتمريضه أن تساعده أن يموت موتاً رحيماً في مقابل مليون جنيه.

وتدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد مع مريم وبقية أفراد أسرتها الخمس، ليكتشف المشاهد أن مشكلة الأسرة هي أكبر من مجرد أزمة مالية، والعمل تأليف وإخراج محمود يحيى، بطولة محمد رضوان، أحمد أبو زيد، رشا سامي، يعقوب المصري.