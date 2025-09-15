فيل صغير يغازل مربيته.. ويُصرّ على "حضن دافئ" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا لفيل صغير يحاول الجلوس في حضن مُربيته برقة.

وبينما يحاول الفيل الجلوس، تدفعه المُربية برفق للأمام، لكن الصغير المُصمّم سرعان ما يعود ويداعبها بخرطومه.

وعلقت المربية على مقطعها الذي نشرته عبر إنستغرام قائلة: "معذرةً يا صغيري... حضني ليس أريكة! ومع ذلك، ها أنتَ مرة أخرى، تتسلل ببطء لتجلس في حضني "عن طريق الخطأ". محاولة جيدة أيها المُشاغب!".

وغالبًا ما تُظهر صغار الفيلة سلوكًا مرحًا وحنونًا؛ ما يجعلها دائمًا محل إعجاب الناس.

وتشتهر هذه الفيلة العملاقة اللطيفة ببراءتها وفضولها، وتعامل البشر أحيانًا كأفراد من قطيعها.