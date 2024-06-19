خلافا للمعتاد.. سوبرماركت يفعّل نظام "الدفع البطيء"

سجل سوبرماركت في محافظة فوكوكا اليابانية زيادة ملحوظة في المبيعات بعد تطبيق نظام دفع بطيء، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 10%.

في الوقت الذي تسعى فيه أغلب محلات السوبرماركت لتسريع عملية الدفع، تبنى هذا السوبرماركت نهجًا مختلفًا يتيح للعملاء قضاء ما يصل إلى 20 دقيقة في عملية الدفع دون أي ضغط.

وتحدثت السيدة آبي نانا من مركز دعم مرض الزهايمر في فوكوكا عن هذا النظام الذي اقترحته، بعد أن لاحظت معاناة كبار السن من الإحباط والشعور بالذنب بسبب بطء حركتهم. وقد تم تسليط الضوء على هذا النظام في البرنامج التلفزيوني "الجميع مشرق".

ويمكن للمتسوقين، وفق هذا النظام، عدّ نقودهم دون استعجال، وتعبئة مشترياتهم على مهل، وكذلك التحدث مع الموظفين دون الحاجة إلى العجلة.

في المقابل، لا يستعجل الموظفون زبائنهم، بل يتعاملون معهم بابتسامة ويتبادلون حديثا وديا.

ونال النظام استحسان العملاء من جميع الفئات، مما أدى إلى زيادة عدد المتسوقين المنتظمين وتحقيق السوبرماركت لنمو في المبيعات.

ورغم النجاحات، لم تُعلن الشركة بعد عن خطط لتوسيع هذا النظام إلى فروع أخرى، لكن التفاعل الإيجابي على الإنترنت يشير إلى الإقبال الكبير عليه.