إخراج 187 قطعة نقدية من معدة رجل
نجح الأطباء في إخراج 187 قطعة نقدية من معدة رجل هندي، بعد إخضاعه لعملية جراحية، إثر معاناته من آلام شديدة في المعدة وانتفاخ وتقيؤ شديد.
وكان قد ابتلع الرجل عشرات العملات من مختلف الفئات، نتيجة مروره بحالة نفسية قبل 3 أشهر، وفقا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
وتعرض الأطباء للذهول عندما اكتشفوا أن الرجل ابتلع ما يقرب من مائتي عملة وزنها أكثر من 1.5 كيلو غرام.
واستغرق الأطباء في مستشفى هانغال سري كومرشوار التي تقع في منطقة باغالاكوت، كارناتاكا في الهند، ساعتين لإزالة العملات المعدنية.
ومن جانبه، قال الدكتور أشوار كالابورجي، إن الرجل كان يمر بمشكلة نفسية، لذا كان يبتلع هذه العملات على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وأضاف أن الرجل جاء إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض قيء وانزعاج في المعدة، وبعد إجراء الأشعة السينية والتنظير، تم العثور على العديد من العملات المعدنية في معدته، لذلك تقرر إجراء عملية جراحية لإزالتها.
وأوضح الطبيب أن المعدة تمددت نتيجة العدد الهائل للعملات، مشيرا إلى أن العملات المعدنية استقرت في أماكن مختلفة من المعدة.
وعقب إزالة العملات، تم علاج المريض من نقص المياه وغيرها من المشاكل البسيطة، وأصبحت حالته مستقرة الآن.
وقال الطبيب المعالج، راكيش خوران، إنه لم يشاهد مثل هذه الحالة مطلقا في مسيرته المهنية التي تقترب من 35 عاما، مشيرا إلى أنها واحدة من الحالات الطبية النادرة.
يأتي ذلك بعد أن قام الجراحون في وقت سابق من هذا العام، بإزالة 63 ملعقة من معدة رجل هندي يبلغ من العمر 32 عاما، قام بابتلاعها على مدار أكثر من عام، واعتقد الأطباء في البداية أن الرجل يعاني من ورم، إلا أن الفحوصات أظهرت وجود مجموعة من الأجسام الغريبة في معدته.