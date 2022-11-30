إخراج 187 قطعة نقدية من معدة رجل

ومن جانبه، قال الدكتور أشوار كالابورجي، إن الرجل كان يمر بمشكلة نفسية، لذا كان يبتلع هذه العملات على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأضاف أن الرجل جاء إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض قيء وانزعاج في المعدة، وبعد إجراء الأشعة السينية والتنظير، تم العثور على العديد من العملات المعدنية في معدته، لذلك تقرر إجراء عملية جراحية لإزالتها.

وأوضح الطبيب أن المعدة تمددت نتيجة العدد الهائل للعملات، مشيرا إلى أن العملات المعدنية استقرت في أماكن مختلفة من المعدة.

وعقب إزالة العملات، تم علاج المريض من نقص المياه وغيرها من المشاكل البسيطة، وأصبحت حالته مستقرة الآن.

وقال الطبيب المعالج، راكيش خوران، إنه لم يشاهد مثل هذه الحالة مطلقا في مسيرته المهنية التي تقترب من 35 عاما، مشيرا إلى أنها واحدة من الحالات الطبية النادرة.

