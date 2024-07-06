ألقت السلطات المصرية اليوم السبت، القبض على شقيقين سربا أوراق امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

وكانت الصور لأوراق أسئلة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أحدثت جدلًا واسعًا في مصر.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة في بيان رسمي نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنه تم ضبط المتهمين.

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وقالت الداخلية في بيانها: "كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن صور لأوراق أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة خلال انعقاد لجان الامتحانات".

وأضاف البيان أنه بعد الفحص وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم تحديد القائمين على إدارة الصفحة (شقيقين مُقيمين في دائرة مركز شرطة قويسنا في المنوفية).. وبحوزة أحدهما (هاتف محمول.. وبفحصه فنيًا تبين أنه يحتوي على آثار ودلائل تؤكد ارتكابهما الواقعة)".

ولفتت الوزارة أن المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد تحقيق ربح مادي، واُتُّخِذَت الإجراءات القانونية معهما.