حصد آلاف المشاهدات.. حقيقة بكاء طفلين على قبر والدتهما في غزة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلين متأثرين أثناء زيارتهما إلى قبر، قيل إنه يعود لوالدتهما التي قضت في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وشهد الفيديو المتداول آلاف التفاعلات والمشاركات في مواقع التواصل، إذ لفت متابعون أن الواقعة جرى توثيقها في غزة لطفلين يبكيان والدتهما التي قتلت في الحرب.

وبعد تتبع الفيديو، تبين أن لا صحة لذلك، وأنه مقطع قديم يعود تاريخه إلى يوليو/ تموز من العام 2023 في تيك توك، أي قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة.

وفي النسخة الأصلية، يتحدث الطفلان بلغة غير عربية، في الوقت الذي تبين أن لصاحب الحساب عدة مقاطع فيديو منشورة له مع الطفلين.

ووفق وكالة "فرانس برس"، تبين أن الفيديو وُثِّق في باكستان، وأن الطفلين نجلا مصور الفيديو، وأنهما كانا في زيارة لقبر جدتهما.