طلبة إيرلندا يواجهون "محنةً شاقة" للعثور على سكن

حتما، ليست إيرلندا وحدها من تعاني من أزمة إسكان تنعكس أيضا على الطلبة الدارسين في جامعاتها. ففي أيلول سبتمبر عام 2022، نصحت جامعة غلاسكو الطلبة الذين لا يمتلكون سكنا، بالانسحاب من دراستهم أو تأجيلها، بالنظر إلى معاناة المدينة من نقص في المساكن الخاصة المستأجرة.

وفي المنحى نفسه، تدرس هولندا تحديد عدد الطلبة الدوليين بسبب أزمة السكن ونقص السكن الجامعي.

حقيقة أن بلدان أخرى لديها نقص في السكن الطلابي ربما يواسي طلبة الجامعات الإيرلندية في وقت يقومون فيه بتقييم خيارات الإقامة والسكن المتاحة أمامهم في العام الأكاديمي القادم.

بعض الطلاب سيشعرون بأنهم مضطرون إلى القيام برحلات طويلة إلى الحرم الجامعي، والمغادرة مبكرًا، والعودة في وقت متأخر، وقضاء الوقت بين المحاضرات والدروس في المكتبة أو أي مكان آخر في الحرم الجامعي، فيما سيحاول طلاب آخرون التشارك مع زملائهم الآخرين في استئجار شقة أو منزل، ولكن مع النقص الحاد في العرض وارتفاع الإيجارات، سيكافح العديد من الطلاب كثيرا للعثور على شيء في متناول اليد.

هناك أيضا خيار المساكن الطلابية التي يديرها القطاع الخاص، وبنيت أصلا لهذا الغرض. واعتبرته الاستراتيجية الوطنية للسكن الطلابي لعام 2017، الحل الأساسي لأزمة السكن الجامعي.

السكن الطلابي الخاص يمنح شاغليه الحماية القانونية بموجب تشريعات الإيجارات السكنية المعمول بها منذ عام 2019. ولكن رغم ذلك، تبقى تكلفة مثل هذا السكن مرتفعة جدا بالنسبة للعديد من الطلبة.

بعض الطلبة المحظوظين وهم قلائل، ربما يحصلون على قاعات إقامة توفرها الجامعات، ولكنها باهظة الثمن مثل منشآت السكن الجامعي الخاصة، كما أنها غالبا ما تكون مخصصة لمجموعات محددة من الطلبة أولا.

بموازاة ذلك، جاءت استجابة الحكومة الإيرلندية لأزمة السكن الطلابي من خلال التركيز، مؤخرا، على نظام "إيجار الغرف" الحكومي، الذي يسمح لأصحاب المنازل بكسب ما يصل إلى 14 الف يورو سنويا معفاة تماما من الضرائب، عن طريق تأجير غرفة واحدة، أو عدة غرف من منازلهم.