الثالث خلال 24 ساعة.. حريق ضخم في أربيل (فيديو)

اندلع حريق ضخم، اليوم الجمعة، في مبنى سكني قيد الإنشاء بمنطقة "زيان" في مدينة أربيل بكردستان شمالي العراق، هو الثالث خلال 24 ساعة.

وكانت أربيل قد شهدت حريقاً ضخماً، الخميس، طال 12 صهريج وقود داخل مصفاة للنفط في منطقة "الكوير"، وقبلها اندلع حريق ثالث على طريق أربيل كركوك.