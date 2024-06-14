الثالث خلال 24 ساعة.. حريق ضخم في أربيل (فيديو)
اندلع حريق ضخم، اليوم الجمعة، في مبنى سكني قيد الإنشاء بمنطقة "زيان" في مدينة أربيل بكردستان شمالي العراق، هو الثالث خلال 24 ساعة.
وكانت أربيل قد شهدت حريقاً ضخماً، الخميس، طال 12 صهريج وقود داخل مصفاة للنفط في منطقة "الكوير"، وقبلها اندلع حريق ثالث على طريق أربيل كركوك.
وهرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحريق من أجل محاولة السيطرة على النيران، فيما دفعت السلطات بطائرة مروحية لإخماد النيران بعد فشل السيطرة على النيران من الأرض.
وقالت مديرية الدفاع المدني في أربيل: "فرقنا تحاول السيطرة على حريق مشروع سكني غير مكتمل".
وتداول ناشطون وحسابات عراقية عبر منصات التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع، تظهر اشتعال النيران في بعض الأبراج ضمن مشروع سكني قيد الإنشاء.
وقال ناشطون إن الحريق اندلع في مجمع "توليب تاورز" السكني في منطقة "زيان" بمدينة أربيل عاصمة كردستان العراقية.
ووجه بعض الناشطين اتهامات لجهات بافتعال الحرائق الأخيرة مرجحين أن يكون وراءها ما أسموها "دوافع تخريبية" خاصة أنها طالت مواقع مهمة ومؤثرة على حياة المواطن.