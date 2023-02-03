دار رعاية تضع سيدة "على قيد الحياة" في حقيبة الموتى

فرضت السلطات الأمريكية غرامة 10 آلاف دولار على دار للمسنين، بسبب تقصيرها في رعاية أحد نزلائها، بعدما أعلنت عن طريق الخطأ وفاة سيدة ونقلت جثتها بحقيبة دفن الموتى، ليتبين بعد ساعات أنها على قيد الحياة.

وذكرت مجلة "بيبول" الأمريكية، أمس الخميس، أن قسم المرافق الصحية التابع لإدارة التفتيش في بلدة ايوا بولاية لويزيانا الأمريكية، أجرى تحقيقا موسعا حول الحادثة، التي وقعت الشهر الماضي.

ونشرت مؤخرا نتائج التحقيق، الذي بين أن العاملين في دار "غلين أوكس" لرعاية مرضى الزهايمر المسنين، كانوا قد أعلنوا صباح يوم 3 يناير الماضي، وفاة نزيلة تبلغ من العمر 66 عاماً، فوضعوها في حقيبة مقفلة، وأرسلوها إلى مركز خدمات تجهيز الموتى في البلدة.

وبينما فك العاملون في المركز أربطة الحقيبة، لاحظوا أن المرأة تتنفس بصعوبة، وعلى الفور اتصلوا بخدمات الطوارئ، فأكد فريق المسعفين أن السيدة مازالت على قيد الحياة، ومصابة بالخرف.