نفوق 6 فقمات تعرضت "للطعن" على شاطئ في جنوب أفريقيا

غرقت ست فقمات أصلها من جنوب أفريقيا تعرّضت "للطعن" في ظروف غامضة، ثم جرفتها الأمواج إلى أحد شواطئ شبه جزيرة كيب، على ما أعلنت البلدية الخميس، منددةً بما وصفته "تذكير مروّع بتأثير البشر على الحياة البرية الساحلية".

وأشار بيان البلدية إلى أنّ "ستًا من الفقمات ذات فراء طُعنت في البحر وجرفتها المياه في لونغ بيتش في كوميتجي، ثم غرقت على الأرجح بفعل الإصابات التي تعرضت لها"، دون التكهن بهوية الفاعلين.

وجرى إعلام الهيئة المسؤولة عن الخدمات الساحلية في البلدية الأربعاء، بأنّ ست فقمات جرفتها المياه إلى الشاطئ ونفقت "مع تعرّض كل منها لإصابات غير عادية".

ونظرًا إلى حالة الجيف "تقرّر أنه من الضروري إجراء مزيد من التحقيقات".