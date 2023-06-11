وفاة الإعلامية المصرية فايزة واصف

توفيت الإعلامية المصرية فايزة واصف، ليل السبت/الأحد، والتي اشتهرت ببرنامجها التلفزيوني الشهير "حياتي"، بعد صراع مع المرض، بحسب ما ذكرت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر.

ونعى عدد كبير من الإعلاميين والكتاب والفنانين، الإعلامية الراحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما كتب ابن شقيقها محمد توفيق واصف على صفحته في فيسبوك: "عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله".