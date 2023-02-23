من أين ينبع الغضب؟

الغضب انفعال منتشر اليوم، لكن قلة قليلة من الناس تدرك هذه القوة السلبية التي يحملونها معهم يومًا بعد يوم، فقد أصبح الغضب جزءًا من حياتهم اليومية، حياتهم الطبيعية.

ولحسن الحظ أن البعض يدرك ذلك، إذ يشعر بثقل الإحباط والغضب بداخله، ويختار الاعتراف بحاجته إلى مساعدة.

الآن، ماذا نفعل للتخلص من الغضب؟ عليك أن تحدد الفرق بين إدارة انفعالاتك وبين تحرير نفسك منها، فمعظمنا يتعامل ويدير الانفعالات، هذا ما تعلمناه، وهذا ما كنا نفعله منذ الطفولة.

ولإدارة انفعال من الانفعالات نقوم باحتوائه، ووضعه في صندوق وسجنه بداخله.. لماذا؟

• لأننا لا نريد أن نغضب.

• لأن الآخرين لا يريدون رؤيتنا غاضبين.

• لأن والدينا لا يعرفان ماذا وكيف يتصرفان مع مشاعرنا وانفعالاتنا، وبالتالي مع غضبنا.

• لأن الثقافة الاجتماعية والأسرية علمتنا تخزين انفعالاتنا وكبتها، فلا يحق لنا إظهارها، لا تختبر مشاعرك السلبية أمام الآخرين، هكذا يقولون لنا.

الإدارة الجزئية للانفعالات وثقافة اللاوعي، لذلك، كلما ظهر انفعال سلبي فإننا نخفيه.. نحن ندفنه ونكبته، لا نريد أن نعيش إحباطًا آخر أو حدثًا صعبًا آخر، فتأتي فكرة دفن الإحباطات الصغيرة في الحياة اليومية من ثقافة اللاوعي.