الشرطة المكسيكية تعتقل أحد أبناء بارون المخدرات "إل تشابو"
ألقت السلطات المكسيكية القبض على أوفيديو غوسمان، ابن بارون المخدرات الشهير المسجون في الولايات المتحدة، خواكين "إل تشابو" غوسمان، بحسب ما أعلن وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوبال.
وقُبض على ابن بارون المخدرات الشهير في مدينة "كولياكان" شمال غرب المكسيك بتهمة إدارة "فصيلة لوس مينوريس" المرتبطة بـ"كارتل الهادئ"، وفق ما كشف الوزير لصحافيين.
ونُقل الشاب البالغ 32 عاما بطائرة تابعة للقوات الجوية إلى العاصمة المكسيكية، حيث اقتيد إلى مكتب المدعي العام المتخصص بشؤون الجريمة المنظمة.
وشهدت عملية توقيف أوفيديو غوسمان تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحين في "كولياكان" التي تعدّ 800 ألف نسمة.
وأوفيديو غوسمان الملّقب "إل راتون" هو ابن مؤسس "كارتل سينالوا" الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة. وتعدّه السلطات الأمريكية عضوا بارزا في الكارتل مع شقيقه خواكين غوسمان لوبيز.
وتأتي هذه العملية العسكرية قبل 4 أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المكسيك. وتتعهد الولايات المتحدة بتقديم 5 ملايين دولار في مقابل القبض على أبناء "إل تشابو" الأربعة.
يذكر أنه في شباط/ فبراير 2021، أعلنت وزارة العدل الأمريكية القبض على إيما كورونيل أيسبورو، زوجة "إل تشابو"، بسبب تورطها في تهريب المخدرات دوليا.
وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته، حكم قاض فيدرالي أمريكي، عليها، بالسجن 3 أعوام، بعدما أقرت بمشاركتها في أنشطة الاتجار بالمخدرات لـ"كارتل سينالوا".