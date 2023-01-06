الشرطة المكسيكية تعتقل أحد أبناء بارون المخدرات "إل تشابو"

وأوفيديو غوسمان الملّقب "إل راتون" هو ابن مؤسس "كارتل سينالوا" الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة. وتعدّه السلطات الأمريكية عضوا بارزا في الكارتل مع شقيقه خواكين غوسمان لوبيز.

وتأتي هذه العملية العسكرية قبل 4 أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المكسيك. وتتعهد الولايات المتحدة بتقديم 5 ملايين دولار في مقابل القبض على أبناء "إل تشابو" الأربعة.

يذكر أنه في شباط/ فبراير 2021، أعلنت وزارة العدل الأمريكية القبض على إيما كورونيل أيسبورو، زوجة "إل تشابو"، بسبب تورطها في تهريب المخدرات دوليا.

وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته، حكم قاض فيدرالي أمريكي، عليها، بالسجن 3 أعوام، بعدما أقرت بمشاركتها في أنشطة الاتجار بالمخدرات لـ"كارتل سينالوا".