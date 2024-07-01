راندا البحيري تقاضي "أعداء الدكش" في بلاغ رسمي

تقدمت الفنانة راندا البحيري ببلاغ رسمي إلى السلطات المختصة تتهم فيه حسابات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي بالتشهير بها والشتائم طوال الوقت.

وقالت البحيري في البلاغ الذي تسلمته مديرية أمن الجيزة إن هناك مجموعات على فيسبوك تحمل اسم "أعداء الدكش" تخصصت في التعرض لها بعبارات مسيئة مصحوبة بصور مختلفة لها.

وكانت الفنانة المصرية قد أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممتزجة بكلمات التعاطف معها والقلق عليها، بعد ظهورها بوزن زائد و"دموع" لم تستطع السيطرة عليها، مع أعراض حزن واكتئاب في برنامج تلفزيوني، وحديثها عن "مؤامرة خفية" تتعرَّض لها منذ سنوات على يد شخص لم تُفصح عن هويته.

وتحدثت البحيري عن شخص يستهدفها منذ 12 عامًا حتى يبعدها عن تنفيذ أي أعمال فنية جديدة، وهو ما نجح فيه أخيرًا، مشيرة إلى أنها استمعت بنفسها إلى نماذج من مكالمات ورسائل صوتية ونصية يتواصل فيها هذا الشخص مع فريق الإنتاج ومساعدي المخرج؛ من أجل استبعادها عن هذا العمل أو ذاك.