أخلت النيابة العامة المصرية، سبيل رجلين فتحا باب طائرة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بعد التأكد من أن تصرفهما جاء عن جهل، وليس قصدًا.

وكانت قوات الأمن في مطار القاهرة قد ألقت القبض على مسافرين؛ بعد فتحهما باب طوارئ طائرة تابعة لشركة "إير كايرو"، والتي كانت ستقلع من مطار القاهرة متجهة إلى المملكة العربية السعودية، بعد شعورهما بالحر الشديد، مما أدى إلى تعطل الطائرة بالكامل، وتأخرها عن موعد إقلاعها.

وفي تفاصيل الواقعة، اكتشف قائد الطائرة عطلًا قبل بدء الرحلة، وأثناء محاولة إصلاحه شعر اثنان من الركاب بارتفاع درجات الحرارة، فتوجها نحو باب الطوارئ وفتحاه للتهوية، ما تسبب بتعطل الطائرة بالكامل.

من جانبها أصدرت شركة "إير كايرو" بيانًا صحفيًا، الثلاثاء، كشفت خلاله سبب تأخر إقلاع طائرتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك فهد في الدمام بالمملكة العربية السعودية، مقدمة اعتذارها لجميع ركاب الرحلة.

وأضافت أن رحلتها رقم SM433 / 434 والمتجهة من القاهرة إلى الدمام، تأخرت عن موعد إقلاعها بسبب العطل الفني الذي اُكْتُشِف قبل إقلاع الطائرة في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم؛ وتم التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية المختصة في مطار القاهرة الدولي.