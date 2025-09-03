لشبونة.. مصرع 15 شخصا إثر خروج عربة قطار عن مسارها (فيديو)

أعلن مكتب رئيس البرتغال وقوع حالات وفاة وإصابات نتيجة خروج عربة قطار (ترام) عن مسارها في العاصمة لشبونة.

وبحسب معلومات نقلتها قناة "بي بي سي"، لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرون، بينهم 5 في حالة خطيرة، بحادث خروج عربة القطار "غلوريا" الجبلي الشهير في جادة ليبردادي في لشبونة.

وقالت خدمة الطوارئ إن عددا من السياح الأجانب إضافة إلى برتغاليين قتلوا في الحادث.

وأظهرت لقطات من الموقع القطار الذي يشبه الترام، والذي ينقل الناس صعودا ونزولا من أحد التلال في العاصمة البرتغالية، وهو مدمر وعمال الطوارئ وهم يسحبون الناس من الحطام.

ووقع الحادث نتيجة انقطاع كابل العربة إثر ميل حاد بسبب الطريق الجبلي، في حين لا تزال التحقيقات جارية لكشف الملابسات.

وعبر الرئيس مارسيلو ريبلو دي سوزا عن أسفه على الحادث المأساوي في بيان، وذكر أنه يأمل في أن تحدد السلطات قريبا سبب الحادث.

ويربط الخط، الذي افتتح في 1885، منطقة وسط مدينة لشبونة قرب ميدان ريستاورادوريس وبايرو ألتو (الحي العلوي)، الذي يشتهر بالحياة الليلية النابضة بالحياة، وتشغله شركة النقل العام البلدية (كاريس).