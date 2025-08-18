مزاح أشعل غضبا واسعا.. ليبي يطلق أسدا على عامل مصري (فيديو)

حالة شديدة من الغضب والاستنكار، مع المطالبة بفتح تحقيق فوري ومعاقبة الجاني، عمَّت منصات التواصل الاجتماعي إثر تداول مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق صاحب مزرعة ليبي لأسد على عامل مصري.

وظهر العامل وهو في حالة من الفزع والارتباك الشديدين، محاولًا أن يتماسك ويفتعل ابتسامة على قسمات وجهه، لكن قسوة الموقف غلبته ولا سيما أن الأسد كان يفتح فمه ويغرس أنيابه بكتفه، فيما صاحب المزرعة ينادي الأسد ضاحكًا ويقول: "أعطه قبلة".

وما زاد الغضب أن العامل حاول أن يستدر عطف صاحب المزرعة قائلًا وهو يعاني من أنياب الأسد " كفى"، إلا أن الأخير لم يستجب لتوسلاته.

وقال ناشطون إن الواقعة التي وُصفت بـ"المهينة وتنم عن استهتار بكرامة البشر وحياتهم"، حدثت في ليبيا دون أن يحددوا بأي مدينة، مؤكدين أن " ما حدث لا يمكن أن يكون مزحة أو تسلية، بل إهانة وترهيب، وربما استعراض للقوة، وكأن كرامة هذا العامل لا تساوي شيئًا"

وتساءل آخرون "حتى وإن كان صاحب المزرعة حسن النية ولا يقصد سوى المزاح والتسلية، هل يعقل أن نثق في حيوان مفترس؟".

وعلّقت الناشطة الليبية، أميرة الغاوي قائلة: " هذه الحادثة تلقي الضوء على الخلل الأخلاقي وغياب ثقافة التعامل مع العمالة الأجنبية.. العامل الأجنبي دائمًا في وضع غير متكافئ ويقع ضحيّة للاستغلال والإهانة مثل هذا الشاب".

ويحذر خبراء من انتشار ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في ليبيا، حيث كثيرًا ما يشاهد شباب وهم يتجولون داخل الأحياء السكنية برفقة أسود ونمور وقد اعترتهم حالة من الزهو والاستعراض واللامبالاة بالآخرين.

ومن الناحية القانونية، توجد قرارات حكومية بمنع الاحتفاظ بالحيوانات المفترسة وتربيتها في المنازل والمزارع أو الأماكن الخاصة، إلا أن الظاهرة لا تزال منتشرة.