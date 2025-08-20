بعد انتكاسته بالسرطان.. رسالة مؤثرة من "القاضي الرحيم" (فيديو)

وجه القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو، المعروف بـ"القاضي الرحيم"، رسالة مؤثرة لمحبيه ومتابعيه بعد انتكاسة صحية، أعادته إلى المستشفى.

وظهر القاضي فرانك كابريو، البالغ من العمر 88 عامًا، والذي تم تشخيصه بسرطان البنكرياس في عام 2023 وتغلب عليه في عام 2024 بعد رحلة علاج، في فيديو وثقه، يؤكد فيه أنه تعرض لانتكاسة إثر المرض الخبيث.

وطلب كابريو، الذي اشتهر حول العالم بأحكامه "الرحيمة" بمتهمين، ولقب بـ"القاضي الرحيم"، ممن يسمعه أن يدعو له بالشفاء، بعد أن أعادته انتكاسته إلى المستشفى، لافتًا إلى أنه "مؤمن بقوة الدعاء".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن القاضي كابريو اعتزاله مقاعد القضاة بعد 40 عامًا قضاها في السلك القضائي.