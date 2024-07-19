هزت جريمة مروّعة حي الشعار بحلب السورية، حيث أقدم مجهول على قتل ممرضة تعمل في إحدى العيادات الطبية، بعدة طعنات قاتلة في رقبتها وسائر أنحاء جسدها، ثم سرق أموال العيادة وعددًا من محتوياتها، ولاذ بالفرار.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن المجرم استغل لحظة وُجود الممرضة منفردة في العيادة، بعد أن أمضى وقتاً في المراقبة والتخطيط للجريمة، لكن سرعة التحريات والبحث أوصلت الشرطة إلى هوية الفاعل، وتم القبض عليه في الحديقة العامة في حلب.

أخبار ذات علاقة كان يدافع عن أمه وشقيقته.. جزائري يقتل ابنه بجريمة "صادمة"

وقام رجال الأمن بتفتيش منزل المتهم، فعثروا على عدة أجهزة خلوية مسروقة، من بينها هاتف الممرضة المغدورة، بالإضافة إلى حبوب مخدرة، وبعض المعدات الكهربائية المسروقة من العيادة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم من أصحاب السوابق، وغالباً ما يختار ضحاياه بدقة بعد طول مراقبة ومتابعة؛ بهدف الحصول على أكبر قدر من الأموال بعد كل جريمة.

لكن تعاون الأهالي مع رجال الشرطة وسرعة جمع المعلومات، ساعدا على كشفه خلال 72 ساعة، في حين تمت إحالته للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.