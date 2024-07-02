أعلنت السلطات المحلية في محافظة أسيوط، جنوبي مصر، "ارتفاعا صادما" في حصيلة ضحايا انهيار العقار الذي شهدته المحافظة أمس.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع من انتشال جثث جديدة، من بينها جثتان لسيدة وطفل، من تحت أنقاض المنزل المنهار، ليرتفع عدد الوفيات من 3 إلى 14 شخصا.

وتواصل قوات الحماية المدنية والإطفاء جهودها في رفع الأنقاض.

وكانت فرق الإنقاذ تلقت إخطارا يفيد بسقوط أجزاء كبيرة من منزل بشارع "رياض" في حارة "درويش"، حي شرق أسيوط، تقطنه عائلات عدة، وقد سارعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

ولم تتوصل التحريات الأولية إلى سبب انهيار المبنى، لكن لا تستبعد السلطات المختصة فرضية صدور قرار إزالة للعقار.