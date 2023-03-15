السعودية.. السيول تجرف رجلا أنقذ ابنَي شقيقه من الغرق
جرفت السيول شخصا بمحافظة الريث شمالي شرقي جازان في السعودية، بعد محاولته إنقاذ شخصين كانا عالقين، نجيا لاحقا.
ووفق صحيفة "سبق" السعودية، فإن السعودي جابر طاوي، اتجه بمركبة ذات دفع رباعي، لإنقاذ ابني شقيقه، اللذين كانا عالقين بالسيول الناجمة عن الأمطار التي هطلت الإثنين الماضي، في منطقة الريث.
وأضافت الصحيفة، أن "الدفاع المدني يبحث عن العم الذي فُقد في السيول، فيما نجا ابنا شقيقه".
ونقلت عن قريب للمفقود قوله، إن "السيول حاصرت اثنين كانا يبحثان عن عددٍ من المواشي اختفت داخل الوادي بمحافظة الريث، وذلك أثناء هطول الأمطار قبل أن تحتجزهما، حيث تمسكا بشجرة معمرة".
وأوضح أن "عم الشقيقين لم يتمالك نفسه من أثر الموقف، فتوجه إلى مركبته ذات الدفع الرباعي، واجتاح السيول حتى وصل إليهما، وعند العودة كانت السيول قد زادت وارتفع منسوب المياه داخل الوادي".
وتابع القريب: "السيل جرف المركبة وبعد مسافة قصيرة اصطدمت بصخرة داخل الوادي، وتوقفت فقفز الثلاثة في السيل، العم وابنا شقيقه".
وأضاف: "الشقيقان تمكنا من النجاة بعد أن قام وافدٌ من الجنسية اليمنية بإخراجهما من وسط السيل، غير أن العم لم يستطع النجاة حيث جرفته سيول الوادي".
وأكدت "سبق"، أن البحث لايزال جاريا عن العم من قِبل فرق الدفاع المدني.
وكانت منطقة جازان السعودية، شهدت هطول أمطار غزيرة وجريان عدد كبير من الأودية حيث لقي 4 أطفال أيضاً حتفهم غرقا، فيما أُصيب والدهم نتيجة السيول.