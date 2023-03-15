السعودية.. السيول تجرف رجلا أنقذ ابنَي شقيقه من الغرق

جرفت السيول شخصا بمحافظة الريث شمالي شرقي جازان في السعودية، بعد محاولته إنقاذ شخصين كانا عالقين، نجيا لاحقا.

ووفق صحيفة "سبق" السعودية، فإن السعودي جابر طاوي، اتجه بمركبة ذات دفع رباعي، لإنقاذ ابني شقيقه، اللذين كانا عالقين بالسيول الناجمة عن الأمطار التي هطلت الإثنين الماضي، في منطقة الريث.

وأضافت الصحيفة، أن "الدفاع المدني يبحث عن العم الذي فُقد في السيول، فيما نجا ابنا شقيقه".