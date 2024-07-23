قررت جهات التحقيق في مصر إحالة مغني المهرجانات مجدي شطة للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على مجدي شطة بتهمة حيازته مخدرات بمنطقة "المرج" في محافظة القاهرة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبحسب شهود عيان، نفى المطرب المصري صلته بالمخدر الذي تم ضبطه معه، مؤكدا أنه تعرض لمؤامرة من شخص دسّ له المضبوطات، وأخذ يصرخ قائلا: "المخدرات دي مش بتاعتي ما أعرفش عنها حاجة، ولا أعرف مين اللي حطهالي"، قبل أن يدخل في نوبة بكاء.

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وبحسب خبراء ومختصين، فإن مخدر "الآيس" الذي ضُبِط مع شطة له تأثير مدمر على الجهاز العصبي، ويقع ضحاياه تحت رحمة إدمانه سريعا، وهو معروف بأسماء عديدة على مستوى العالم منها "كوارتز"، و "جلاس"، و"شابو"، ويعتبر من عائلة مادة الـ"ميثامفيتامين"، ويُصنع من مركبات كيميائية في المعامل، وهو ناصع البياض وبللوري مثل حبيبات الثلج.

وأخلت النيابة العامة سبيل مجدي شطة بكفالة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه (ما يزيد على ٢٠٠ دولار أمريكي).