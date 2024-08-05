كشفت الفنانة المغربية جنات في حديث خاص لـ"إرم نيوز" عن جديدها خلال الفترة المقبلة، وتحدثت عن غنائها النشيد الوطني المغربي والمصري، على هامش حضورها الذكرى الـ25 لعيد العرش المغربي، في السفارة المغربية بالقاهرة.

في البداية، ماذا تقولين عن أدائك النشيد الوطني المغربي والمصري ضمن احتفالية عيد العرش المغربي بالسفارة المغربية؟

أكون حريصة دائمًا على الحضور، عيد عرش مجيد، أعتبره يومًا مميزًا، وهذا العام بالتحديد اقتراح سيادة السفير المغربي على تقديم مفاجأة غنائية، من خلال أداء النشيد الوطني المغربي والمصري، برفقة الموسيقار الكبير مجدي الحسيني.

هل كُنتِ تودين القيام بهذه الخطوة؟

سعدت للغاية بهذا الحدث الكبير، وحلمت منذ سنوات طويلة، أن أغني النشيد الوطني، لكن كُنت أشعر بالتردد والخوف من هذه الخطوة، الحمد لله جاءت الفرصة، ونالت إعجاب الحضور، هذا يوم مميز حقًا بالنسبة لي.

ما تفاصيل أغنيتك الجديدة "لو اتجوزت" والتي طُرِحَت بطريقة الفيديو كليب منذ ساعات؟

أغنية تحمل خفة الظل من حيث فكرتها، صورناها بطريقة الفيديو كليب، بشكل كوميدي، شكل جديد يشاهدني الجمهور به من خلال هذا الكليب، من خلال فكرة كوميدية تحملها الأحداث.

شعرت بالقلق الشديد من القيام بهذه الخطوة، نظرًا لصعوبة التمثيل والكوميديا أيضًا، لكن مخرج الكليب عمرو زكي، وظفني بشكل صحيح، حينما شاهدت الكليب بمرحلة المونتاج شعرت بالراحة والاطمئنان بعد أن كُنت قلقة، لذا أتمنى أن ينال الكليب إعجاب الجمهور.

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كيف توفقين بين حياتك العائلية والعملية؟

أي امرأة عاملة، من الضروري أن تسعى للتوفيق بين حياتها العائلية والعملية، الأمر كان صعبًا في البداية، مع الإنجاب، وصغر عُمر الأطفال، لذا غبت قليلا عن الحضور، لكن بعد مرور فترة من الوقت باتت الأمور أسهل.

ماذا عن نظرتك إلى التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام؟

أصبحت أحب مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أرى أنها تجعلني على اتصال مُباشر بالناس والجمهور، وفي بداية الأمر كُنت بعيدة عن القيام بذلك، لكن الآن أنا قريبة، وأتعامل مع السوشيال ميديا من هذا المنطلق.

في النهاية، ما هي مشاريعك الغنائية الجديدة؟

أغنيتان منفردتان، الأولى طُرِحَت بعنوان لو "اتجوزت"، منذ ساعات، والثانية بعنوان "خلصتني"، تنتمي إلى اللون الدرامي، ستُطْرَح عقب طرح الأغنية الأولى.