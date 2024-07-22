كشف شهود عيان تفاصيل صادمة في الجريمة المروعة التي شهدتها منطقة "شبرا الخيمة" بمحافظة القليوبية المصرية، والتي راحت ضحيتها طفلة صغيرة لم تتجاوز 4 أعوام على يد والدها.

وأفاد الشهود أن الأب استشاط غضبًا حين وجد أن ابنته لا تزال تعاني مشكلة "التبول اللاإرادي" فانهال عليها ضربًا في غرفة النوم والحمام، ولم يتركها إلا جثة هامدة.

ولم يأبه الأب لاستغاثاتها المتوالية، وهي تطلب منه أن يسقيها بعض الماء؛ لأنها تشعر بعطش شديد.

ووجه الأب تحذيرًا شديد اللهجة إلى أشقائها، حتى يمتنعوا عن التدخل، ولا يحاولوا مساعدتها بينما كان ينهال عليها ضربًا بشكل هستيري.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم عاطل عن العمل ولديه 6 أبناء، وأن الأم هي التي تقوم برعاية الأسرة، بينما الأب دائماً على التعدي عليها، وعلى أبنائه بالضرب والسب.

ونُقلت جثة المجني عليها إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.