هبة التركي تتقدم ببلاغ ضد 23 صفحة "شوّهت سمعتها"

تقدمت هبة التركي، أرملة لاعب نادي الزمالك الراحل إبراهيم شيكا، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد 23 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمتها الصفحات بشن حملة ممنهجة للتشهير بها وبزوجها الراحل، من خلال نشر أخبار كاذبة وشائعات مسيئة.

وجاءت هذه الخطوة القانونية بعد تصاعد الاتهامات التي طالت هبة التركي مؤخراً، أبرزها ما يتعلق بسرقة أعضاء زوجها بعد وفاته، خاصة عقب طلب أسرته استخراج جثمانه لإعادة تشريحه. وتعرضت هبة لهجوم واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دفعها إلى الرد عبر القنوات القانونية لنفي التهم والدفاع عن سمعتها.



وقالت هبة التركي في بلاغها إنها تفاجأت بعد وفاة زوجها بالهجوم عليها وتوجيه اتهامات باطلة لها من قبل بعض الأشخاص؛ ما دفعها إلى اللجوء لمباحث الإنترنت وتحرير محضر ضدهم، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن تتحول رحلة معاناتها الطويلة مع زوجها المريض، والتي ظلت خلالها سندًا وداعمًا له، إلى مادة لترويج الشائعات والإساءة لسمعتها وشرفها.

وبينما أوضح جلال الصوابي محامي هبة التركي أن 23 صفحة نشرت ادعاءات لا أساس لها من الصحة، منها مزاعم بالخيانة الزوجية، والاتجار بمرض زوجها، بل ووصل الأمر إلى اتهامات بتورطها في قضايا تخص تجارة الأعضاء، إلى جانب شائعات عن هروبها خارج البلاد وغلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لم يحدث.

وواصل دفاع هبة التركي أن ما ارتكبه القائمون على هذه الصفحات يشكل جرائم سب وقذف ونشر أخبار كاذبة وتنمر إلكتروني، علاوة على إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يُعاقب عليه قانون العقوبات المصري بالمواد "171، 306، 308، 309 مكرر" فضلًا عن مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يجرّم التشهير وانتهاك الخصوصية وإنشاء حسابات إلكترونية بغرض الإساءة.

وطالبت التركي في بلاغها النيابة العامة بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، مؤكدة أن الهدف من هذه الحملات ليس فقط الإساءة لسمعتها الشخصية، وإنما أيضًا تشويه صورة أسرة فقدت عائلها بعد معاناة مريرة مع المرض.





