مصر.. التحقيق في حادث دهس 8 لاعبين من فريق الدراجات النارية

تجري النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد في 6 أكتوبر، تحقيقات موسعة في حادث إصابة 8 لاعبين من فريق الدراجات النارية بنادي 6 أكتوبر، إثر دهس سيارة لأعضاء الفريق أثناء تمرينهم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وإستمعت النيابة العامة إلى أقول بعض اللاعبين المصابين بالحادث، ولم تسمح الحالة الصحية الخطيرة لـ4 لاعبين من الحديث أو الإدلاء بأي شهادات حول الواقعة في الوقت الراهن.

وأفاد لاعبان من المصابين، اللذين سمحت لهما حالتهما الصحية بمغادرة المستشفى، بأنهما لم يتعرفا على هوية السيارة التي دهستهم، وأشارا إلى أنهما لم يستطيعا الرؤية أو التركيز وقت وقوع الحادث، ونفى أي منهما التعرف على أي مواصفات تخص السيارة التي دهست لاعبي الفريق ولاذت بالفرار.

وأمرت النيابة العامة أيضاً باستعجال التحريات حول هوية السيارة التي دهست لاعبي فريق الدراجات النارية، وتجري مديرية أمن الجيزة تحقيقات موسعة من أجل كشف ملابسات السيارة المجهولة، والعثور على أي بيانات أو مواصفات تخصها، من خلال شهود عيان أو كاميرات المراقبة على الطرق والمناطق المختلفة.

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كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال المدير الرياضي لنادي 6 أكتوبر، حول مكان تخصيص لاعبي الفريق، وعما إذا كان طريق مصر إسكندرية الصحراوي، هو المكان المخصص لتدريب لاعبي فريق الدراجات النارية من عدمه.

وكشف التقرير الطبي حالة المصابين الثمانية، أن 4 منهم يرقدون بغرفة العناية المركزة، بسبب تعرضهم لإصابات خطيرة، و 2 من بين لاعبي الفريق يواصلان علاجهما داخل المستشفى، والسماح للاعبين فقط بمغادرة المستشفى بعد تحسن أوضاعهما الصحية والاطمئنان عليهما، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة داخل المستشفى التي جرى نقل المصابين إليها، فور وقوع الحادث.

وكانت النجدة المصرية تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بمجموعة من المتسابقين في سباق دراجات أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى وقوع 8 إصابات جراء الحادث، وتوجهت أجهزة الأمن والدفاع المدني إلى مكان وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، التي تجري حولها تحقيقات واسعة ومكثفة من أجل القبض على سائق الشاحنة الذي تسبب في إصابة 8 لاعبين بفريق نادي 6 أكتوبر للدراجات النارية.