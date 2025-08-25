بعد رحلة علاجية.. أول ظهور للفنانة أنغام في الساحل الشمالي (صور)

بعد رحلة علاجية أطلت الفنانة أنغام مساء الإثنين لأول مرة بعد عودتها إلى مصر، حيث شاركت جمهورها صورا عبر حسابها على "إنستغرام"، برفقة نجليها كما نشر ابن شقيقتها صوراً معها.

وظهرت أنغام في الصور التي شاركتها برفقة نجليها في الساحل الشمالي، وذلك عقب وقت قصير من إعلان الإعلامي محمود سعد عن عودتها إلى مصر.

وتُظهر الصور التي نشرتها الفنانة أنغام، وهي في كامل عافيتها وتألقها، مما طمأن محبيها ومتابعيها على صحتها، حيث تلقت الكثير من رسائل الدعم والمحبة متمنين لها دوام الصحة والعافية.

ويأتي هذا الظهور الأول لأنغام بعد فترة من الغياب، حيث كانت تخضع للعلاج إثر تعرضها لأزمة صحية، وقد أثار غيابها قلق جمهورها.

ونشر محمود سعد عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل قليل صورة أنغام، وكتب في التعليق: "من الطائرة على أرض مصر سمعت صوت أنغام وقلت لها الحمد لله على السلامة نورت بلدك.. وصوتها جميل ومتألق كالعادة".

وكتب الإعلامي محمود سعد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطمئنًا جمهور الفنانة أنغام على صحتها.

وجاء في المنشور: "إلى محبي أنغام الكُثر، أُطلعكم على آخر الأخبار مساء السبت من ميونخ، كنت أنتظر نتائج التحاليل كما ذكرت في آخر خبر كتبته عن أنغام، والحمد لله، الأرقام تقترب جدًا من المعدلات الطبيعية. وقد نصح الأطباء أنغام بالمشي خارج غرفتها، وهي بحمد الله تأكل بصورة طبيعية".

وفي وقت سابق كشف المؤلف الموسيقي خالد سليمان، شقيق الفنانة أنغام، عن آخر تطورات حالتها الصحية، مؤكدًا تماثلها للشفاء بعد إجرائها العملية الجراحية، لكنها تحتاج لفترة من الراحة.

وأضاف سليمان، لـ"إرم نيوز"، أن "أنغام من المفترض أن تعود إلى مصر، وتصل إلى مطار العلمين في تمام الساعة الثامنة مساء الاثنين، لتقضي وقتها داخل الفيلا الخاصة بها في الساحل الشمالي".

وأشار إلى أنه "لم يتمكن من السفر إليها لاستقبالها في الساحل الشمالي لعدم معرفته بموعد عودتها"، مؤكدًا أنه سيسافر إليها بمجرد وصولها للاطمئنان عليها.

وكان الإعلامي محمود سعد أكد، في وقت سابق، أن "نتائج تحاليل أنغام جيدة، والأزمة مرت بسلام، وقريبًا ستغادر ميونيخ لتعود إلى مصر".

ولفت سعد إلى أن أنغام تستحق كل التقدير والاهتمام، مشيدًا بدعم جمهورها لها خلال الوعكة الصحية التي مرت بها.