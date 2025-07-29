كلاب تُتقن لعبة "أونو".. مدربة تُذهل الملايين على تيك توك (فيديو)

أثارت مدرّبة كلاب أمريكية دهشة متابعي منصة "تيك توك" بعد أن نشرت مقاطع فيديو تُظهر كلبيها وهما يُشاركانها في لعبة "أونو" الشهيرة بطريقة مُدهشة؛ ما عكس قدرة الكلاب على التعلّم والتفاعل البصري مع الألوان.

هايلي ديكين، المقيمة في نيويورك، قالت في مقابلة مع مجلة People إنها أمضت أسابيع في تدريب كلبيها، "دنكان"، 10 سنوات، و"سبلاش"، عامان، على قواعد اللعبة من خلال جلسات قصيرة ومكافآت إيجابية.

بدأت ديكين باستخدام اللونين الأزرق والأصفر، لأن الكلاب تميز هذين اللونين بسهولة، وكانت تضع بطاقات باللون نفسه حول البطاقة الرئيسة لتساعد كلبيها على النجاح. لاحقًا، أدخلت تدريجيا اللونين الأحمر والأخضر، رغم صعوبة تمييزهما بالنسبة للكلاب.

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وأضافت: "الهدف ليس جعلهما يفهمان اللعبة كما يفعل البشر، بل مساعدتهما على الاستمتاع من خلال مطابقة الألوان"، مشيرة إلى أن الكلبين كانا يتفاعلان بحماسة مع كل تقدم تُحرزه.

وتخطط ديكين لتوسيع المهارات التي تُدرّب عليها كلبيها لتشمل التعرف على الأنماط والأرقام، بهدف جعل جلسات اللعب أكثر تفاعلية وتحديا.

وتُعد هذه الحيلة واحدة من عدة مهارات يمتلكها "دنكان" و"سبلاش"، حيث يُجيد الأول لعب "إكس أو" وأداء حركات تمثيلية طريفة، فيما تتميّز "سبلاش" بحركات فكاهية تحاكي سحب المحافظ من الجيوب، وهي حيلة أثارت تفاعلا واسعا على المنصة.