احذروا حفظ البيض في الثلاجة

أحيانا يصعب علينا معرفة أفضل طريقة لتخزين الأطعمة، وتصبح مهمتنا أصعب عندما نعلم أن طريقة الحفظ تؤثر على جودة الطعام إن كان مطبوخا أو نيئا.

مؤخرا، أعاد الشيف الشهير جيمس مارتن إشعال الجدل بعد تأكيده على أنه لا يجب تخزين البيض في الثلاجة.

وفي حين يوصي جميع الخبراء بحفظ البيض في الثلاجة، يقول مارتن إن البيض مليء بالمسامات، الأمر الذي يجعله قابلا لامتصاص جميع الروائح والنكهات، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وأشار الشيف إلى إن وضع البيض في الثلاجة قد يطيل من عمره، إلا أنه يؤثر على طعمه وجودته بشكل واضح.