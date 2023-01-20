احذروا حفظ البيض في الثلاجة
أحيانا يصعب علينا معرفة أفضل طريقة لتخزين الأطعمة، وتصبح مهمتنا أصعب عندما نعلم أن طريقة الحفظ تؤثر على جودة الطعام إن كان مطبوخا أو نيئا.
مؤخرا، أعاد الشيف الشهير جيمس مارتن إشعال الجدل بعد تأكيده على أنه لا يجب تخزين البيض في الثلاجة.
وفي حين يوصي جميع الخبراء بحفظ البيض في الثلاجة، يقول مارتن إن البيض مليء بالمسامات، الأمر الذي يجعله قابلا لامتصاص جميع الروائح والنكهات، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وأشار الشيف إلى إن وضع البيض في الثلاجة قد يطيل من عمره، إلا أنه يؤثر على طعمه وجودته بشكل واضح.
من ناحيتها، قالت أخصائية التغذية البريطانية "كيت كوليت ووترز" إن وضع البيض قي الثلاجة يؤدي إلى تكاثر البكتيريا بداخله.
وأضافت: "الطريقة التي تخطط لاسخدام البيض فيها، هي التي تملي عليك طريقة تخزينه، فمثلا يجب الاحتفاظ بالبيض الذي ستحوله إلى مايونيز في الثلاجة، بينما من الأفضل ترك البيض الذي تود سلقه أو قليه في الخزانة".
أما المديرة التنفيذية لمؤسسة "شراكة لتعليم السلامة الغذائية" Partnership For Food Safety Education بريتاني سونييه، فقالت إن ترك البيض في درجة حرارة مرتفعة، ممكن أن يتسبب في إدخاله "منطقة الخطر"، ولذلك من المهم تخزينه في درجات حرارة منخفضة أو معتدلة.