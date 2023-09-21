غضب مصري بعد الاعتداء على سياح في إسطنبول (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر اعتداء عدد من الأتراك على سياح مصريين في مدينة إسطنبول، وذلك بسبب اعتراضهم على فاتورة مطعم، حيث تم تسجيل طلبات طعام إضافية لم يطلبوها ،ولم يتم تقديمها لهم من قبل القائمين على المطعم.

واعتدى عدد من الأتراك العاملين مع آخرين بالأيدي على السياح المصريين، في أحد شوارع ميدان تقسيم، مما أدى إلى اندلاع مشاجرة.

وأثار الفيديو عاصفة غضب لدى المصريين والعرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن تلك المشاجرة والاعتداء بالأيدي ليست الواقعة الأولى، حيث تعرَّض سائح كويتي وأسرته لواقعة اعتداء وضرب عنيف في ولاية طرابزون قبل أيام، خلال قضائهم عطلة سياحية.

ولم يصدر رد فعل رسمي مصري حتى الآن بشأن الواقعة، فيما وصف رواد مواقع التواصل حوادث الاعتداء على السياح العرب في تركيا بـ"العنصرية".

وعلّق أحد المستخدمين يدعى "إسماعيل بن عبدالله البصري"، قائلاً في تدوينة عبر منصة إكس، "اعتداء جبان، ليلة البارحة، في ميدان تقسيم على سياح مصريين في محل حافظ مصطفى بعد اعتراضهم على الفاتورة، حيث تم تسجيل أطباق لم يطلبوها ولم يستلموها، وانظر إلى الجبناء كيف تجمَّعوا على شخصين، الحقيقة لا أعلم إذا كان هذا سلوكهم وهذه ثقافتهم، ما السر في سفر الناس إليهم؟".