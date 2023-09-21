غضب مصري بعد الاعتداء على سياح في إسطنبول (فيديو)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر اعتداء عدد من الأتراك على سياح مصريين في مدينة إسطنبول، وذلك بسبب اعتراضهم على فاتورة مطعم، حيث تم تسجيل طلبات طعام إضافية لم يطلبوها ،ولم يتم تقديمها لهم من قبل القائمين على المطعم.
واعتدى عدد من الأتراك العاملين مع آخرين بالأيدي على السياح المصريين، في أحد شوارع ميدان تقسيم، مما أدى إلى اندلاع مشاجرة.
وأثار الفيديو عاصفة غضب لدى المصريين والعرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن تلك المشاجرة والاعتداء بالأيدي ليست الواقعة الأولى، حيث تعرَّض سائح كويتي وأسرته لواقعة اعتداء وضرب عنيف في ولاية طرابزون قبل أيام، خلال قضائهم عطلة سياحية.
ولم يصدر رد فعل رسمي مصري حتى الآن بشأن الواقعة، فيما وصف رواد مواقع التواصل حوادث الاعتداء على السياح العرب في تركيا بـ"العنصرية".
وعلّق أحد المستخدمين يدعى "إسماعيل بن عبدالله البصري"، قائلاً في تدوينة عبر منصة إكس، "اعتداء جبان، ليلة البارحة، في ميدان تقسيم على سياح مصريين في محل حافظ مصطفى بعد اعتراضهم على الفاتورة، حيث تم تسجيل أطباق لم يطلبوها ولم يستلموها، وانظر إلى الجبناء كيف تجمَّعوا على شخصين، الحقيقة لا أعلم إذا كان هذا سلوكهم وهذه ثقافتهم، ما السر في سفر الناس إليهم؟".
فيما علّق نادي أمين، قائلاً: "مصر كانت أولى بالدولارات إللي بتتصرف من مصريين في تركيا، لا أقبل أن يحصل مثل ذلك مع مصري أو كويتي أيًا كان".. وتساءل: "أين قانون أردوغان الخليفة المراوغ الملاوع الفاشل المنتظر؟!".
وقال عماد الشيخ: "تشعر بالحزن لهذه التصرفات المتكررة، وفعلاً رغم وجود أماكن سياحية عظيمة في الدول العربية مازال الإصرار على السياحة في تركيا".
وقال أحمد البكري عضو الاتحاد المصري والجمعية العمومية للغرف السياحية المصرية، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إن "هناك عشرات الرحلات السياحية التي يتم تنظيمها لمصريين إلى تركيا كمقصد سياحي"، موضحًا أنه "لم يشهد مثل تلك الاعتداءات من قبل على سياح قام هو بتنظيم رحلات لهم".
وأكد أن "هناك بعض الفئات من الشعب التركي ما زالت تعاني من العنصرية تجاه العرب، كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية، إلا أنه في الوقت نفسه لم يرَ مثل هذا الاعتداء في الغرب".
ولفت البكري إلى أنه "رغم تلك الاعتداءات إلا أن تركيا لديها حصة كبيرة من السياح العرب، بسبب انخفاض أسعار الرحلات والتكاليف السياحية مقارنة بالدول العربية، رغم أن أسعارها شهدت زيادة، مؤخرًا، بسبب آثار التضخم الذي ضرب اقتصادات دول كثيرة".