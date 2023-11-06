عواصف ثلجية في شمال شرق الصين توقف الرحلات الجوية وتغلق المدارس

شهد شمال شرق الصين طقسًا باردًا غير معتاد في هذا الوقت من العام، وعواصف ثلجية، اليوم الاثنين، أدت إلى إعادة جدولة مئات الرحلات الجوية وإغلاق المدارس، كما أصدرت بضع مدن تحذيرات مشددة من الطقس ونصحت السكان بالبقاء داخل أماكن مغلقة.

وحتى الساعة الـ1030 صباحًا بالتوقيت المحلي الـ(0230 بتوقيت غرينتش)، تم إلغاء 405 رحلات في مطار هاربين تايبينغ الدولي في هاربين عاصمة إقليم هيلونغجيانغ في أقصى شمال البلاد، وفقًا لبيانات من تطبيق السفر فلايت ماستر.

وفي وقت سابق، قالت حكومة إقليم هيلونغجيانغ إن باقي العمليات تسير بشكل طبيعي في المطار.

وذكرت الحكومة عبر الحساب الرسمي على "وي تشات"، أن معظم المناطق بمدينة هاربين أوقفت العمل في المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال ومراكز التدريب خارج المؤسسات التعليمية مع تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة لمستوى التجمد.