بهدف التكسب.. مراهق يزيف عبر الذكاء الاصطناعي صورا عارية لزميلاته

أعلنت الشرطة الإسبانية الأحد أنها تحقق مع فتى يبلغ 17 عاما للاشتباه في استخدامه الذكاء الاصطناعي لتزييف صور عارية لزميلات له في الدراسة بغرض بيعها.

وبدأ التحقيق بعد أن تقدمت 16 فتاة في معهد تعليمي بمنطقة فالنسيا بشكوى من تداول صور لهنّ مُولّدة بالذكاء الاصطناعي على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وقُدّمت الشكوى الأولى في كانون الأول/ديسمبر من فتاة قالت إن مقطع فيديو مُولّدا بالذكاء الاصطناعي وصورا مُزيّفة تظهرها "عارية تماما" نُشرت على حساب على مواقع التواصل الاجتماعي باسمها.

ومع ورود المزيد من الاتهامات، اشتبهت الشرطة في أن الصور من عمل أحد الطلاب في المعهد نفسه، وفق بيان صادر عنها.

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وقاد تَتَبُّع عناوين "بروتوكول الإنترنت" IP المستخدمة لإنشاء الحسابات الوهمية الشرطة إلى منزل الفتى البالغ 17 عاما، وهو يخضع حاليا للتحقيق للاشتباه في ضلوعه في المسألة.

وهذه ليست أول مرة تكتشف فيها السلطات الإسبانية صورا إباحية مُولّدة بالذكاء الاصطناعي لقاصرين.

أعلنت الحكومة في آذار/مارس أنها ستطرح قانونا يُجرّم الصور الجنسية المُفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي من دون موافقة المعنيين بها.

هذا القانون الذي تقول مدريد إنه الأول من نوعه في أوروبا، لم يُقرّه البرلمان بعد.