"كان السينمائي" يستعد لـ"إسدال الستار" عن دورته الـ78

تشهد مدينة كان الفرنسية، مساء السبت 24 مايو 2025، إسدال الستار على فعاليات الدورة الـ78 من مهرجانها السينمائي الدولي، في حفل يُعد من أبرز أحداث الفن السابع لهذا العام، ويترقبه جمهور السينما وصناعها لاكتشاف هوية الفائزين بجوائز المهرجان المرموقة.

يقام الحفل الختامي في الساعة 6:45 مساءً بتوقيت باريس (7:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة)، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قناتي فرانس 2 وBrut، بالإضافة إلى بث رقمي متعدد اللغات عبر منصات France.tv، Culturebox، Brut.Cannes، ويوتيوب، إلى جانب الموقع الرسمي للمهرجان.

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يتولى الممثل الفرنسي لوران لافيت تقديم فقرات الحفل، الذي يختتم بعرض خاص لفيلم "أوديسة الهندباء" من توقيع المخرجة اليابانية موموكو ساتو، داخل قاعة Grand Théâtre Lumière الشهيرة.

وتترأس لجنة التحكيم لهذا العام النجمة الفرنسية جولييت بينوش، الحائزة جائزة الأوسكار، في عودة بارزة إلى المهرجان بعد مرور 40 عامًا على أول ظهور لها على خشبة كان من خلال فيلم "مونتي دي مارش".

وتحظى جوائز مهرجان كان السينمائي بقيمة دولية كبرى، بصفتها مؤشراً مهماً لموسم جوائز الأوسكار، وفي مقدمتها السعفة الذهبية. ويتنافس على هذه الجوائز 22 فيلماً ضمن المسابقة الرسمية، وتشمل أبرز الفئات:

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السعفة الذهبية

الجائزة الكبرى

جائزة لجنة التحكيم

أفضل مخرج

أفضل ممثل

أفضل ممثلة

أفضل سيناريو

أفضل فيلم قصير

جائزة "نظرة ما"

جائزة الكاميرا الذهبية

جائزة CST

جائزة الشباب

تنويه خاص

ويُتوقع أن يُختتم الحفل وسط أجواء احتفالية وحضور فني كبير يعكس مكانة المهرجان كمنصة عالمية لتكريم الإبداع السينمائي.