كشفت السلطات الهندية عن مفاجأة في تحقيقاتها مع امرأة أمريكية، أثارت قصتها ضجة واسعة، بعد العثور عليها مقيدة إلى شجرة بسلسلة حديدية، وصحتها هزيلة.

وكانت المرأة ادّعت أن زوجها الهندي قيدها إلى الشجرة، وتركها هناك لتموت وحيدة.

ووفق ما ذكرته قناة "بي بي سي"، تبين في التحقيقات أن "المرأة هي من فعلت ذلك بنفسها".

وعثر على لاليتا كاي كومار، 50 عامًا، في 27 يوليو/تموز الماضي، من قبل راعي أغنام سمع أنينها في منطقة تبعد 280 ميلاً عن مومباي، قبل أن يبلغ الشرطة.

وبحسب ما ورد عثرت الشرطة بجانبها على نسخ من جواز سفرها الأمريكي، الذي يشير إلى تأشيرة هندية منتهية الصلاحية، وعنوانها في ولاية تاميل نادو الهندية، وكذلك وصفات طبية.

وبعد نقلها إلى المستشفى، أخبرت الشرطة والسلطات الطبية في مذكرة مكتوبة أنها ظلت دون طعام لمدة 40 يومًا بعد أن تركها زوجها هناك لتموت.

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شكوك في الرواية

وكانت السلطات الهندية قد شككت في رواية المرأة منذ المراحل الأولى من التحقيق، إذ قالت إنه "من غير المرجح أن يبقى شخص ما دون طعام أو ماء 40 يومًا حيًا".

لكن، وبعد مرور أسبوعين على التحقيق، تقول الشرطة إن "المرأة اعترفت بأنها هي من قيدت نفسها إلى الشجرة".

وكذلك تبين في التحقيقات أن "المرأة لم تكن متزوجة بخلاف ما ادّعت".

وسبق أن ذكرت الشرطة أن المرأة تعاني من الهلوسة، إذ أفادت المرأة بنفسها في مذكرتها المكتوبة للشرطة من معاناتها من ذلك، واستعانتها بالأدوية، وتبين أن فكها كان متشنجًا في حينها بسبب "حقنة للذهان الشديد".

ورجحت الشرطة أن "تكون المرأة قد لفقت القصة، لأنها كانت قلقة بشأن انتهاء صلاحية تأشيرتها، وكذلك بسبب ضغوط مالية، ما دفعها لشراء السلاسل وتقييد نفسها بالشجرة".

وقال أطباء محليون إن صحة المرأة تتحسن، وإنها على اتصال بأسرتها، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت سيتم توجيه اتهامات لها أم لا.