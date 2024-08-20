كشف طاقم إسعاف حضر إلى منزل في مدينة إزمير التركية لإسعاف أحد سكانه، عن أطنان من القمامة داخله، دأب زوجين على جمعها طوال 25 عاماً.

وواظب نيفزات وزوجته آينور، على جمع القمامة في شقتهما الساحلية، غرب تركيا، في سلوك غريب، لكنه ليس نادراً جداً، قبل اكتشاف ما جمعاه عندما حضرت سيارة إسعاف للمنزل إثر وفاة الزوج.

وفوجئ طاقم الإسعاف والشرطة التي وصلت للشقة أيضاً، من منظر أطنان القمامة في كل أرجاء المنزل، ليتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة معهد الطب الشرعي بإزمير، فيما بدأت البلدية عملاً شاقاً لتنظيف المنزل.

وأظهر مقطع فيديو من داخل المنزل، القمامة متجمعة في كل مكان، بينما يقوم عمال النظافة الذين ارتدوا كمامات وملابس واقية، بنقل القمامة للشاحنات في الخارج تمهيداً لنقلها إلى مكب النفايات الرئيس.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن عملية تنظيف المنزل استمرت أربعة أيام، وتم فيها نقل عشر شاحنات من القمامة وسط ذهول سكان الحي.

ومن غير المعروف حتى الآن، إن كانت النفايات سبباً في وفاة الزوج، فيما تحقق النيابة العامة في الحادثة الغريبة.

ويصنف متخصصو علم النفس، جمع الأشياء ذات القيمة المعدومة أو القليلة جداً، وتخزينها بطريقة عشوائية، بأنه اضطرابٌ نفسي يطلقون عليه اسم الاكتناز القهري، وباللغة الإنكليزية (Hoarding disorder).