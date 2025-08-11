العثور على ثعبان ضخم قرب حاوية نفايات (صور)

عثرت امرأة على ثعبان ضخم يبلغ طوله 20 قدمًا داخل حاوية نفايات في مبنى سكني وسط مدينة لوس أنجلوس، حيث يُتوقع أن يتعافى الآن بأمان في مركز متخصص لإنقاذ الزواحف.

ووفقًا لتقرير قناة KTLA، اكتشفت تيريزا سانشيز الثعبان يوم الثلاثاء 5 أغسطس، حين دخلت مرآب سيارات مجمعها السكني ولاحظت ما ظنته في البداية أنه ثعبان لعبة موضوع على حاوية القمامة.

وقالت سانشيز للقناة: "ظننت أنه حيوان محشو في البداية، ثم ظننت أنه ربما حيوان محنط، حتى تحرك فجأة فصدمني الأمر".

وبسبب خوفها على سلامة سكان المبنى، خاصة الأطفال والحيوانات الأليفة، اتصلت سانشيز وجارها بمسؤولين عدة، لكن هيئة مكافحة الحيوانات والشرطة وخدمات إزالة الحيوانات رفضت التدخل أو عرضت قتل الثعبان بطريقة رحيمة، قبل أن يُوضَع داخل سلة بلاستيكية ويُلقى في القمامة.

ولم تيأس سانشيز، فاتصلت بجوزيف هارت من مركز صيد الزواحف في جنوب كاليفورنيا، الذي استجاب بسرعة وقام بانتشال الثعبان من الحاوية، وهو الآن يخضع للرعاية والعلاج في المركز.

ونشر هارت مقطع فيديو وهو ينتشل الثعبان، وأطلق عليه اسم "أبلز"، عبر حسابه على "إنستغرام"، معلنًا عن بدء تقديم العلاج الطبي والرعاية اللازمة لتعافيه.

ويُذكر أن قوانين مدينة لوس أنجلوس تلزم مالكي الثعابين والحيوانات الغريبة بالحصول على تصاريح قانونية للاحتفاظ بها كحيوانات أليفة.

ويجمع هارت حاليًا التبرعات لتوفير علاج وأدوية مناسبة، بالإضافة إلى تجهيز حظيرة ملائمة للثعبان الضخم.

وفي تعليقه على الأمر، شكر هارت جميع من ساهم في إنقاذ "أبلز"، مؤكدًا على تقديم أفضل رعاية له حتى يتعافى بالكامل.