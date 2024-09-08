مصر.. السجن لطالب أصاب زميله بعاهة مستديمة

قضت محكمة الجنح في مصر اليوم الأحد، بالحبس سنة لطالب ثانوي في اتهامه بالاعتداء على زميله أمام المدرسة، وإصابته بجروح قطعية في الوجه.

وكانت والدة المجني عليه قد حررت محضرًا ضد 2 من زملائه اتهمتهما بالتعدي على ابنها بالضرب، وإصابته بجروح قطعية بالوجهة، لتلقي الشرطة القبض على المتهمين وتحيلهما إلى النيابة العامة.

وكشفت التحريات أنه عندما كان الطفل أدهم محمد طالب بالصف الرابع الابتدائي يؤدي امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، إذ يجلس طالب من الصف الرابع بجواره طالب آخر من الصف الثاني الثانوي، وكان المتهم يجلس بجوار طفل صغير، وبدأ في التنمر عليه وشتمه.

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ولم يصمت الطفل الصغير على التنمر عليه، فهدده بإبلاغ شقيقه الكبير، وأخبره أنه سيخبر المراقب، وبعدها حضر الشاب شقيق الطفل لعتاب المتهم، ليعتدي عليه بالضرب وزميل له، وتفاجأ بالطالب يقطع وجهه بآلة حادة - سلاح أبيض - فورًا حُرِّر محضر رقم 3432 لسنة 2024 جنح التجمع.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له اتهامات بالاعتداء على آخر بسلاح أبيض.