طاهٍ يخسر تعويضا بـ2.7 مليون دولار بسبب فيديو على "فيسبوك"

وكان سومجي ادعى أنه لا يستطيع رفع أي شيء ثقيل أو القيام بحركات مفاجئة، وأن الإصابة التي لحقت به منعته من الجري والجلوس أو اصطحاب أطفاله إلى الحديقة.

وقال إنه أخذ إجازة للتعافي قبل العودة إلى العمل، لكنه أوضح لاحقًا أنه اضطر للاستقالة بسبب إعاقته "الكبيرة والمستمرة".

ووافق المحامون، الذين يمثلون الشركة، على أن الشيف تعرض لإصابة حقيقية، لكنهم أصروا على أن تلك الأعراض كان ينبغي أن تختفي في غضون 14 شهرًا.

وأشاروا إلى أن مطالبته كانت تساوي حوالي 5000 جنيه (6000 دولار)، ما يعني أن 2.2 مليون جنيه كان "مبالغا فيها بشكل كبير" و"غير نزيهة بشكل أساس".

وذكرت الصحيفة أن سومجي حاول إلقاء اللوم على زوجىه في "نشر صور إيجابية فقط" على "فيسبوك"، وأصر على أنه عاش أيامًا جيدة وسيئة.