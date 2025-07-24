"نبلاء دمشق".. دراما سورية بإنتاج لبناني تثير فضول الجمهور

أثار إعلان التحضير لمسلسل سوري جديد بعنوان "نبلاء دمشق"، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026، موجة من التساؤلات والفضول لدى جمهور الدراما السورية ورواد مواقع التواصل.

ويأتي هذا التفاعل بعد تسريبات حول اتفاق شبه نهائي مع ثلاثة من أبرز نجوم الدراما السورية، وهم أيمن زيدان، ومرام علي، وسامر إسماعيل، للمشاركة في بطولة العمل.

الأمر الذي اعتبره البعض خطوة فنية لافتة، فيما أبدى آخرون شكوكهم بشأن جدية المشروع، متسائلين عما إذا كان بالفعل تمهيدًا لعمل درامي قادم، أم مجرد دعاية إعلامية لمشروع قد لا يرى النور، كما حدث مع تجارب أُعلن عنها سابقًا.

أخبار ذات علاقة هل رفضت كندة علوش عرضا للعودة إلى الدراما السورية؟

وجاء الإعلان عن العمل على لسان المخرج السوري فادي وفائي، الذي كشف عن بدء التحضيرات لمسلسل "نبلاء دمشق"، مشيرًا إلى أنه يحمل رؤية درامية جديدة تُعيد تسليط الضوء على أبعاد إنسانية وتاريخية من ذاكرة مدينة دمشق، موضحًا أن المشروع في مراحله الأخيرة من الكتابة، تمهيدًا لبدء التصوير قريبًا في لبنان، وفق ما أوردته وسائل إعلام سورية.

ولفت وفائي إلى أن القصة تتضمن عددًا كبيرًا من الأدوار المحورية، مما يفتح الباب لترشيحات فنية إضافية، إذ يتم التفاوض حاليًا مع عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة قبل انطلاق التصوير.

ويُعد مسلسل "نبلاء دمشق" أولى تجارب شركة "فالكون فيلمز" اللبنانية، التي يملكها المنتج رائد سنان، في عالم الإنتاج الدرامي السوري، وهو ما يمنح العمل بُعدًا إنتاجيًا مختلفًا، ويطرح تساؤلات حول طبيعة التعاون بين الخبرات السورية والطاقة الإنتاجية اللبنانية في هذا المشروع المرتقب.