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منوعات

الأمير ويليام وكيت يروّجان لحملة "تعداد الفراشات" (فيديو)

الأمير ويليام وكيت يروّجان لحملة "تعداد الفراشات" (فيديو)
الأمير جورج برفقة كيت ميدلتون والأمير ويليامالمصدر: AFP
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 5:45 م

نشر الأمير ويليام وكيت ميدلتون، عبر حسابهما الرسمي على "إكس"، فيديو هادئًا يُظهر مشاهد للفراشات في الطبيعة، ترويجًا لمبادرة "التعداد الكبير للفراشات" في المملكة المتحدة. 

وتدعو المبادرة البيئية الجديدة، التي تستمر حتى 10 أغسطس، المواطنين لتسجيل عدد الفراشات التي يلاحظونها خلال 15 دقيقة، في أي مساحة خضراء، بهدف تقييم صحة البيئة.

ورغم غياب الأمير جورج عن الفيديو، أعاد المقطع للأذهان ذكرى زيارته مع والديه إلى معرض "الفراشات الرائعة" عام 2014، والتي جاءت قبيل عيد ميلاده الأول.

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ويُعد هذا الفيديو تذكيرًا بلحظات عائلية سابقة شارك فيها الأمير الصغير، حين التُقطت له صور وهو يتفاعل مع الفراشات برفقة والديه داخل متحف التاريخ الطبيعي في لندن. حينها، وصف المصور جون ستيلويل الأمير جورج بأنه كان "مفتونًا بالفراشات"، في حين أظهرت الصور جوًا عائليًا دافئًا وغير رسمي.

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وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى خطط تعليمية مستقبلية للأمير جورج، إذ يُعتقد أنه سيتابع دراسته في كلية إيتون، على غرار والده الأمير ويليام، بحلول عام 2026.

كما أعادت التقارير التذكير بمخاوف الملكة إليزابيث الراحلة بشأن قيادة الأمير ويليام لطائرات مروحية أثناء تنقلاته العائلية، نظرًا لما قد يترتب على حادث كهذا من أزمة دستورية، خاصة أن الأمير هاري هو التالي في ترتيب وراثة العرش بعد أبناء ويليام الثلاثة، رغم تخليه عن مهامه الملكية وانتقاله للولايات المتحدة عام 2020.

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