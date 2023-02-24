عروسان يعلقان بالمصعد ويفوتان حفل زفافهما

غاب زوجان عن حفل زفافهما، بعد أن علقا داخل مصعد الفندق الذي أقاما فيه الحدث السعيد.

وفي التفاصيل، ركبت العروس "فكتوريا" مع عريسها "باناف" في المصعد ليتوجها إلى الطابق الـ16 من فندق "غراند بوهميان" في ولاية كارولاينا الجنوبية، حيث كان المدعوون بانتظارهم في الصالة.

ولسوء حظ الثنائي، توقف المصعد عن العمل فجأة، إذ حوصر بين الطابقين الأول والثاني، بينما ظل العروسان عالقين بداخله لنحو ساعتين.