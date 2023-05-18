هل السمنة تسبب سرطان البروستات؟

أظهرت دراسة أن زيادة الوزن في سن المراهقة أو في سن العشرينات تزيد من خطر الوفاة بسرطان البروستات بنسبة الثلث تقريباً.

وأشارت الدراسات إلى أن ارتفاع تركيزات عامل النمو الشبيه بالأنسولين -1 (IGF-1)، وهو هرمون يشارك في نمو الخلايا وتطورها، سببه أيضاً السمنة، والذي يعتقد العلماء أنه يمكن أن يسبب المرض، وفق "ديلي ميل".