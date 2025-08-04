دانييلا رحمة تضع نيقولا معوض في موقف محرج (فيديو)

أثارت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان "بياف 2025"، الذي أقيم مساء الأحد، في ساحة النجمة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي لحظة مفاجئة لافتة للأنظار، تجاهلت الفنانة دانييلا رحمة تهنئة مواطنها الفنان نيقولا معوض، مُقدم الحفل، الذي قدم التهنئة لها على فوزها بالجائزة، وعلى نبأ حملها الذي راج مؤخراً، إلا أنها فضّلت عدم التعليق.

وانتشر مقطع من الحفل للحظة تكريم دانييلا رحمة، وكان مقدّم الحفل نيقولا معوض، يقول لها مهنئاً: "دانييلا، مبروك الجائزة، ومبروك الخبر السعيد أيضاً اللي شفناه كلنا على السوشيال ميديا".

فأجابته دانييلا ساخرة: "إني تزوجت؟ كتير مأخر نيقولا"، في محاولة واضحة لإغلاق الموضوع، إلا أن نيقولا عاد قائلاً: "لا، شيء آخر غير الزواج! سلمي على ناصيف، وإن شاء الله يارب يظل بيتكم عامرًا بالفرح والصحة".

ورغم ابتسامتها الدبلوماسية أمام عدسات الكاميرات، فإن تجاهلها التام لتعليق نيقولا، عن طريق تجنب الرد أو حتى الإشارة إليه، فتح باب التأويل على مصراعيه أمام تساؤلات عدة بشأن تداخل الحياة الخاصة مع الواجهة العلنية.