السلطات المصرية تخلي سبيل البلوغر "سوزي الأردنية"

أمرت جهات التحقيق في مصر بإخلاء سبيل البلوغر المصرية سوزي أيمن الشهيرة بـ"سوزي الأردنية"، بكفالة مالية على ذمة قضية إخلال بالآداب العامة والأخلاق المجتمعية.

ووجهت النيابة العامة لـ"سوزي الأردنية" اتهامات بشتم وإهانة والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، واستغلال شقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق أرباح على منصات التواصل.

وذكرت سوزي خلال التحقيقات إنها أنشأت حساب على تطبيق "تيك تيك" من أجل الترفيه، وليس بهدف الربح، لافتة إلى أنها فتحت بثاً مباشراً وهي في حالة انهيار، مما جعلها لا تعي ما تقوله، وقدمت الاعتذار لوالدها.

وقالت إن والدها استولى على الأموال التي كانت قد جمعتها سابقاً من الأرباح فاندمجت وبدأت في التعدي عليه لفظياً بشتائم نابية.