تفاصيل النسخة العربية من المسلسل التركي "ابنة السفير"

يستعد عدد من أشهر نجوم الوطن العربي لتقديم نسخة جديدة من المسلسل التركي الشهير "ابنة السفير"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل وقت عرضه.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها المواقع الفنية، ستقدم بطولة العمل الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص والفنان السوري محمود نصر، إلى جانب وسام فارس وصباح الجزائري.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي من محبي الدراما التركية المعربة سعادتهم بتقديم نسخة عربية من هذا العمل، وأشادوا باختيار الأبطال، خاصة أنهم استطاعوا أن يثبتوا موهبتهم وحضورهم المميز في أعمال وتجارب فنية سابقة.

أخبار ذات علاقة "حرب الجبالي".. دراما شعبية تتصدر مواقع التواصل

وكشفت مصادر مقربة من صناع العمل أنه من المفترض أن يبدأ التصوير خلال الفترة القادمة استعدادًا لعرض المسلسل نهاية العام الجاري.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب معقّدة تجمع بين ابنة دبلوماسي بشاب ريفي فقير، حيث يواجهان صراعات نفسية واجتماعية وعائلية في سبيل الدفاع عن حبهما.

وتدفعهما العقبات القديمة والجراح الجديدة إلى مواجهة اختبارات قاسية ضمن حبكة درامية مشحونة بالعواطف والتوتر.

والعمل مقتبس عن المسلسل التركي الذي حقق شهرة واسعة عالميًا، ويُقدَّم الآن برؤية جديدة تستهدف الجمهور العربي، من خلال معالجة محلية بصريًا وإنسانيًا، ترتكز على عناصر العاطفة والتشويق.

أخبار ذات علاقة "نبلاء دمشق".. دراما سورية بإنتاج لبناني تثير فضول الجمهور

وقدم بطولة النسخة التركية من العمل كل من إنجين أكيوريك في دور سانجار، بينما أدّت نسليهان أتاجول شخصية ناره، وحققا معًا نجاحًا لافتًا كثنائي رومانسي درامي.

وبعد انسحاب نسليهان لأسباب صحية، انضمت النجمة توبا بويوكوستون إلى الجزء الثاني، وأضافت للشخصية الكثير من التفاصيل المميزة، بحسب ما أكده المتابعون.